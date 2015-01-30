Дуда заявил, что Польша хочет с выгодой заниматься бизнесом на Украине

Президент Польши рассказал о взаимовыгодном сотрудничестве с Киевом.

Польша рассматривает Украину в качестве страны, с которой можно взаимовыгодно заниматься бизнесом. Такой информацией в рамках совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве поделился польский лидер Анджей Дуда.

Украина - огромная страна, в два раза больше по площади - более 600 тыс. кв км, а Польша - 312 тысяч… это страна огромных возможностей с большими перспективами и огромными природными ресурсами. Анджей Дуда, президент Польши

Глава европейского государства уточнил, что говорит о деловом сотрудничестве, которое будет взаимовыгодно двум странам, а также которое будет находиться в экономическом измерении, основываться на принципах товарообмена и общих национальных интересов. Дуда заметил, что говорил об этом с Зеленским. В Варшаве считают этот вопрос важным в особенности сейчас, когда на мировых энергетических рынках фиксируются значительные проблемы.

В Киев с визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України