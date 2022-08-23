В Киев с визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда

Президент Польши должен встретиться с Владимиром Зеленским.

В Киев с рабочим визитом прибыл польский президент Анджей Дуда. Об этом журналистам рассказали представители канцелярии главы европейского государства. Павел Шрот пояснил, что что у польского лидера запланирована личная встреча с коллегой Владимиром Зеленским. Ранее глава бюро по международной политики Якуб Кумох отметил, что Киев и Варшава совместно работают над двусторонним документом по укреплению связей между странами.

Состоятся двусторонние переговоры между президентами и делегациями, посвященные ситуации на Украине, поддержке в военном, экономическом и гуманитарном измерении, двустороннему сотрудничеству. сообщение канцелярии польского президента

Якуб Кумох заметил, что власти Польши в отношении Украины не имеют никакой другой повестки дня. Он добавил, что Варшава понимает, что национальная оборона киевского режима одновременно также является защитой Польши.

Эрдоган: целью Турции является встреча Путина с Зеленским.

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