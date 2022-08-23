Эрдоган: целью Турции является встреча Путина с Зеленским

Лидер Турции сообщили о задаче по решению украинского кризиса.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган: целью Анкары является встреча российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в "ближайшем будущем". Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках обращения к народу, которое было организовано после заседания местного правительства.

Мы хотим организовать встречу Путина и Зеленского в нашей стране в ближайшем будущем, чтобы разрешить кризис. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган назвал ситуацию на Украине "важнейшим кризисом в мире", имеющим последствия для Турции и всего человечества. Он полагает, что власти из Анкары прилагают всевозможные усилия ради того, чтобы предотвратить войну, а также завершить кризис мирным способом. Политик напомнил жителям страны о том, что на долю России и Украины приходится более трети мирового производства зерна.

Эрдоган: Зеленский обеспокоен тем, что его много обманывают.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan