Эрдоган: Зеленский обеспокоен тем, что его много обманывают

Об этом он рассказал во время посещения виноградников в Манисе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал причину обеспокоенности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал во время посещения виноградников в Манисе. Его слова приводит Ulusal Kanal.

Во время беседы с фермерами у турецкого лидера спросили, как дела у Зеленского. Эрдоган ответил, что президент Украины обеспокоен. Он уточнил, что в окружении Зеленского есть люди, которые его обманывают.

Ранее Зеленский назвал "последнюю черту", после которой Киев не пойдет на переговоры с Москвой.

Видео: Haber Global