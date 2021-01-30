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Эрдоган: Зеленский обеспокоен тем, что его много обманывают

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Об этом он рассказал во время посещения виноградников в Манисе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал причину обеспокоенности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал во время посещения виноградников в Манисе. Его слова приводит Ulusal Kanal.

Во время беседы с фермерами у турецкого лидера спросили, как дела у Зеленского. Эрдоган ответил, что президент Украины обеспокоен. Он уточнил, что в окружении Зеленского есть люди, которые его обманывают.

Ранее Зеленский назвал "последнюю черту", после которой Киев не пойдет на переговоры с Москвой.

Видео: Haber Global

Теги: владимир зеленский, обман, президент турции, президент украины, реджеп тайип эрдоган
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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