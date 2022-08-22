Он напомнил о судебном процессе над украинскими военными, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "последнюю черту", после которой Киев не пойдет на переговоры с Москвой. Об этом он рассказал в своем видеообращении.

Зеленский напомнил о судебном процессе над украинскими военными, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе. По его словам, реакция Киева на этот процесс будет однозначной. Он подчеркнул, что Россия может "отрезать себя от переговоров".

Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил... Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Кадыров сообщил о зачистке населенного пункта Пески в ДНР от украинских сил.

Видео: Telegram / Zelenskiy / Official