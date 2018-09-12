При пожаре в больнице Рязани погибли три человека

Они отравились угарным газом.

В Рязани при пожаре в медицинском учреждении несколько человек отравились угарным газом. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на местное правительство.

В результате ЧП в областной клинической больнице имени Н.А.Семашко пострадали медсестра и десять пациентов, трое из которых погибли. Всего во время инцидента были эвакуированы из медицинского учреждения 35 человек.

На тушение пожара ушло более получаса. Сейчас выясняются причины произошедшего и проводится оценка ущерба после ЧП. Следственный комитет России приступил к проверке для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту пожара и гибели людей.

В настоящее время больница функционирует в штатном режиме.

Ранее пострадавших при тушении "Невской мануфактуры" пожарных выписали из реанимации.

Видео: ВКонтакте / МЧС России