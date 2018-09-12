  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:53
77
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

При пожаре в больнице Рязани погибли три человека

0 0

Они отравились угарным газом.

В Рязани при пожаре в медицинском учреждении несколько человек отравились угарным газом. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на местное правительство.

В результате ЧП в областной клинической больнице имени Н.А.Семашко пострадали медсестра и десять пациентов, трое из которых погибли. Всего во время инцидента были эвакуированы из медицинского учреждения 35 человек.

На тушение пожара ушло более получаса. Сейчас выясняются причины произошедшего и проводится оценка ущерба после ЧП. Следственный комитет России приступил к проверке для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту пожара и гибели людей.

В настоящее время больница функционирует в штатном режиме. 

Ранее пострадавших при тушении "Невской мануфактуры" пожарных выписали из реанимации.

Видео: ВКонтакте / МЧС России

Теги: больница, отравление угарным газом, пожар, рязань
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии