В ЗакСе Петербурга выбрали лидеров парламентских партий

В парламенте нового созыва большинство мандатов (29 из 50) осталось за единороссами.

В среду, 6 октября, на заседании в Законодательном собрании были определены председатели парламентских партий. Их озвучил спикер ЗакСа Александр Бельский.

"Единую Россию" в городском парламенте будет возглавлять Павел Крупник, его будет замещать Алексей Макаров.

Лидером КПРФ стал Роман Кононенко, а "Справедливой России" — Марина Шишкина. Она же является вице-спикером ЗакСа и главой Санкт-Петербургского отделения эсеров.

Председателем "Новых людей" выбрали Дмитрий Павлова, ЛДПР — Павла Иткина. "Яблоко" в ЗакСе возглавил Александр Шишлов.

Ранее в ЗакСе определили председателей профильных комитетов и комиссий.

Фото: пресс-служба ЗакСа