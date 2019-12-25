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В ЗакСе Петербурга выбрали лидеров парламентских партий
Сегодня, 10:56
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В ЗакСе Петербурга выбрали лидеров парламентских партий

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В парламенте нового созыва большинство мандатов (29 из 50) осталось за единороссами.

В среду, 6 октября, на заседании в Законодательном собрании были определены председатели парламентских партий. Их озвучил спикер ЗакСа Александр Бельский.

"Единую Россию" в городском парламенте будет возглавлять Павел Крупник, его будет замещать Алексей Макаров. 

Лидером КПРФ стал Роман Кононенко, а "Справедливой России" — Марина Шишкина. Она же является вице-спикером ЗакСа и главой Санкт-Петербургского отделения эсеров. 

Председателем "Новых людей" выбрали Дмитрий Павлова, ЛДПР — Павла Иткина. "Яблоко" в ЗакСе возглавил Александр Шишлов. 

Ранее в ЗакСе определили председателей профильных комитетов и комиссий. 

Фото: пресс-служба ЗакСа

Теги: закс петербурга, фракции
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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