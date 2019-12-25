В ЗакСе определили председателей профильных комитетов и комиссий

Почти все председатели являются членами "Единой России".

В Законодательном собрании Петербурга решили, что будет возглавлять профильные комиссии и ведомства. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента 1-го октября.

Напомним, что председателем 29-го сентября был избран Александр Бельский. Вице-спикерами стали председатель петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина и член "Единой России", бывший вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.

Председателем комитета по законодательству стал Всеволод Беликов. В прошлом созыве комитет возглавлял Денис Четырбок, известный своей активной законотворческой деятельностью.

Бюджетно-финансовым комитетом будет руководить Михаил Барышников, комиссией по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам — Валерий Гарнец. Комиссию по промышленности, экономике и предпринимательству возглавила Ирина Иванова из КПРФ

Председателем комиссии по социальной политике и здравоохранению назначили Александра Ржаненкова. Напомним, до избрания депутатом он был главой комитета по социальной политике Смольного. Комиссию по экологии и природопользованию возглавил Александр Ходосок. За образование, культуру и науку будет отчитываться Юрий Авдеев. Константин Чебыкин будет руководить комиссией по вопросам правопорядка и законности, а Юрию Гладунову досталась комиссия по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

Фото: Piter.TV