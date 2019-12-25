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В ЗакСе определили председателей профильных комитетов и комиссий
Сегодня, 13:49
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В ЗакСе определили председателей профильных комитетов и комиссий

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Почти все председатели являются членами "Единой России".

В Законодательном собрании Петербурга решили, что будет возглавлять профильные комиссии и ведомства. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента 1-го октября.

Напомним, что председателем 29-го сентября был избран Александр Бельский. Вице-спикерами стали председатель петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина и член "Единой России", бывший вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.

Председателем комитета по законодательству стал Всеволод Беликов. В прошлом созыве комитет возглавлял Денис Четырбок, известный своей активной законотворческой деятельностью.

Бюджетно-финансовым комитетом будет руководить Михаил Барышников, комиссией по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам — Валерий Гарнец. Комиссию по промышленности, экономике и предпринимательству возглавила Ирина Иванова из КПРФ 

Председателем комиссии по социальной политике и здравоохранению назначили Александра Ржаненкова. Напомним, до избрания депутатом он был главой комитета по социальной политике Смольного. Комиссию по экологии и природопользованию возглавил Александр Ходосок. За образование, культуру и науку будет отчитываться Юрий Авдеев. Константин Чебыкин будет руководить комиссией по вопросам правопорядка и законности, а Юрию Гладунову досталась комиссия по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству. 

Фото: Piter.TV

Теги: власть, закс петербурга, политика
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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