Петербургская митрополия: "В Рождественский пост нужно отказаться не только от пищи, но и от развлечений"

У православных 28 ноября начался Рождественский пост. Поговорили с представителями петербургской митрополии, врачом и выяснили, кто может соблюдать Рождественский пост.

Рождественский пост начался 28 ноября 2019 года и завершится 6 января 2020 года. Как пояснили Piter.TV в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии, любой многодневный пост готовит верующего человека к максимально полноценному переживанию предстоящего праздника. Рождество Христово должно стать для христианина действительно важным событием, к которому он готовится с помощью усиленной молитвы и воздержания. Воздержание касается не только пищи, но также развлечений.

Как соблюдать пост

В это время люди стараются чаще посещать храм, исповедоваться и причащаться, больше внимания уделять добрым делам и помощи ближнему. Все ограничения в пост существуют, чтобы ничего не отвлекало от главного – очищения души, – рассказали в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии

На время поста отказываются от мясной и молочной пищи, яиц. В постном рационе может присутствовать рыба. На время Рождественского поста выпадает празднование Нового года. Верующий христианин продолжает соблюдать пост и в это время.

Но важно ни в коем случае не осуждать родных и друзей, которые не постятся. Лучше поставить на новогодний стол и постные, и непостные блюда, чтобы сохранить мир в семье. Ограничения в пище на пост даны не для того, чтобы люди зациклились на поиске постных продуктов, – отметили в секторе коммуникаций митрополии

Представитель митрополии посоветовала постараться не раздражаться, ни с кем не ссориться, сделать хотя бы одно-два добрых дела. Эти вещи гораздо важнее отсутствия мяса на столе.

Соблюдать ли пост

Сейчас в интернете можно легко найти календари питания на пост, но в большинстве своем они составлены согласно строгим монашеским правилам поста и не подходят людям, живущим обычной жизнью.

Пост призван отрезвить душу, но не должен нанести вреда здоровью, – рассказали представители митрополии

Гастроэнтеролог Валентина Никитина рассказала, кому пост соблюдать не стоит.

Сейчас у людей увеличилась продолжительность жизни. Если раньше 60 лет – это был глубокий старик или старуха, то сейчас 60 лет – это тот возраст, когда люди ещё ведут активный образ жизни. Но вот в 70-80 лет соблюдать посты уже не рекомендуется, – рассказала врач

Не рекомендовала гастроэнтеролог поститься и людям до 60 лет, если они страдают от хронических заболеваний. Если же человек до 60 лет не имеет серьёзных заболеваний, ведёт активный образ жизни, занимается спортом, то в этом случае возможно соблюдение поста, но с моментами послабления.

Это было чётко сказано одним священнослужителем, который лечился у меня. Он и сказал, что будет позволять своим прихожанам послабления, то есть уходить от жестких канонов поста и есть легкоусвояемые белки. Это творог, яйцо, курица, молоко, кисломолочные продукты, – поделилась Валентина Никитина

Однако, по мнению врача, если человек абсолютно здоров или у него избыточный вес – соблюдение постов – это нормально.

Гастроэнтеролог: "Вегетарианство как питание и образ жизни – это неправильно".

Фото: Piter.TV; pixabay