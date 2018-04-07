У православных 28 ноября начинается Рождественский пост

Он завершится 6 января 2020 года.

У православных начинается самый строгий Рождественский пост. Он начнётся 28 ноября 2019 года и завершится 6 января 2020 года.

Пост делится на три части: с 27 ноября по 19 декабря – самая мягкая часть поста, во второй части с 20 декабря по 1 января пост немного строже, так как рыбу можно есть только по выходным. В третий период (2-6 января) нельзя есть рыбу, можно употреблять только сырые овощи и фрукты, квашения и соления, орехи, иногда мед и хлеб.

Во время православных праздников можно есть рыб, и выпить красное вино. Также около 50 мл вина можно употреблять на выходных. А вот в новогоднюю ночь нельзя отступать от поста, 31 декабря позволены только рыбные блюда, а 1 января горячая еда, но без масла.