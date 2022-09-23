Станислав Смирнов подозревается в получении 5 млн рублей.

Против главы Московской областной нотариальной палаты возбудили дело. Об этом рассказали представители Следственного комитета РФ по региону. Известно, что мужчина якобы получил пять миллионов рублей за обещание помощи с назначением "нужного человека" в должность нотариуса.

Возбуждено уголовное дело в отношении президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова. Он подозревается в совершении преступления... "коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере". Юлия Иванова, старший помощник в СК РФ Подмосковья

Следствие полагает, что в сентябре 2021 года Станислав Смирнов потребовал от женщины, которая надеялась на назначение своего сына нотариусом, пять млн рублей. На эти средства молодой человек должен был пройти конкурс. Деньги были переданы подозреваемому в его рабочем кабинете на Озерковской набережной. В настоящее время в офисе Смирнова, а также по месту его жительства, проведены обыски. Оперативники изъяли телефоны, документы и прочие предметы.

СК завершил расследование дела "поволжского маньяка".

Фото и видео: Следственный комитет России