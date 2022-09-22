СК завершил расследование дела "поволжского маньяка"

Радик Тагиров совершил более 30 убийств пожилых женщин.

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела "поволжского маньяка". В настоящее время жителю Казани Радику Тагирову предъявлено обвинение по совершению более 30 убийств, трех покушений на убийство, а также свыше 20 разбойных нападений. Мужчина атаковал пожилых женщин. Преступные эпизоды совершались в период с марта 2011 года по октябрь 2012 года на территории таких городов как Казань, Нижнекамск, Волжск, Ижевск, Нижний Новгород, Чебоксары, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Саратов, Иваново, Киров, Самара, Челябинск и Москва.

Также установлено, что Тагиров дважды судим - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу. Ранее он работал слесарем в одной из коммерческих организаций. Следствием собрана достаточная доказательственная база. пресс-служба СК РФ

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко пояснила, что Радик Тагиров находил одиноких пенсионерок. Он проникал обманным путем в их квартиры, представляясь сотрудником коммунальных служб. Далее злоумышленник бил пострадавших, душил, затем обыскивал помещение и крал денежные средства. На протяжении длительного времени оперативники проверяли более 10 тысяч подозреваемых. Было проведено свыше пяти тысяч экспертиз. В декабре 2020 года криминалисты, генетики и судебно-экспертный центр выявили преступника. В ходе допроса подозреваемый сознался в злодеяниях. Он также привел подробности нападений. Сейчас дело направлено на рассмотрение в судебную инстанцию по существу.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России