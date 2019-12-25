Ростуризм предложил россиянам обменять путевки в Турцию на туры по России

Ростуризм запустил горячую линию по вопросам путевок в Турцию и Танзанию.

Россияне смогут обменять путевку, купленную в Турцию или Танзанию, на путешествие по России. Об этом сообщается на сайте Ростуризма. Для этого потребуется согласование с туроператором.

С 14 апреля Ростуризм запустил горячую линию, где можно получить ответы на вопросы, связанные с ограничениями полетов.

Отметим, что, по согласованию с туроператором, путевку, купленную в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России. из сообщения Ростуризма

Как сообщили в Ростуризме, в настоящее время россияне часто задают вопросы о возвращении средств за приобретенные путевки, а также спрашивают, что делать туристам, которые сейчас уже отдыхают в Турции или Танзании, если их туроператор не отвечает на звонки.

Напомним, что Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня.

Ранее крымский парламент позвал Эрдогана посетить полуостров.

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