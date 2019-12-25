В Совфеде РФ назвали отказ россиян от отдыха в Турции проверкой на патриотизм

Россия ограничит авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня 2021 года.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал ограничение россиянам возможности отдыха в Турции проверкой на патриотизм. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о поддержке Украины в вопросах возвращения Крыма.

По словам Косачева, россияне должны быть солидарными вне зависимости от действий российских властей. Он считает, что это стало бы достойным ответом общества на "безответственные заявления".

Так хотелось бы, чтобы уже после таких заявлений хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отмененных авиарейсов. Константин Косачев в Facebook

Сенатор отметил, что ограничение авиасообщения с Турцией затронет планы около полумиллиона россиян, которые собирались провести там отпуск в этот период. Напомним, Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня 2021 года.

Ранее мы сообщали, что Турция ожидает прибытия делегации из РФ, которая оценит обстановку с COVID-19 в стране.

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