Константин Косачев напомнил о действиях ЕС в Балтии после распада СССР.

Объединенная Европа в настоящее время время утратила лидерский статус в формулировании мировых ценностей. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев.

Объединенная Европа действительно долгое время "заказывала музыку", показывала стиль, задавала планку - как угодно, просто больше никто на эту тему особо не старался сформулировать свои мировоззренческие концепции. Константин Косачев, сенатор

Парламентарий из верхней палаты уверен, что утрата Европой статуса произошла в момент распада СССР, когда коллективный Запад стал пытаться получить" бывшие союзные республики в собственную зону влияния. В частности, политик указал на прием бывший советских республик из Прибалтики в состав Европейского союза. По мнению Константина Косачева, страны действовали противоположно тому, что принято называть европейскими ценностями, но региональный союз закрыл на это глаза.

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Фото: Piter.tv