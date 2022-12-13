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Факелы Ростральных колонн зажгли в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда

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Факелы Ростральных колонн горели 10:00 до 12:00, а также будут зажжены с 19:00 до 22:00.

Огни на Ростральных колоннах зажгли утром 18 января. Санкт-Петербург отмечает 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. Видео поделились "Невские Новости".

Факелы Ростральных колонн горели 10:00 до 12:00, а также будут зажжены с 19:00 до 22:00.

Также утром 18 января Владимир Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень", а позднее принял участие в церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Видео: Невские Новости

Теги: прорыв блокады ленинграда, ростральные колонны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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