Рост цен на продовольствие в Петербурге может достигнуть 20% в 2022 году

С начала года инфляция уже превысила 10%.

В Смольном спрогнозировали рост цен на продовольствие в 2022 году. Вопрос обсуждался на заседании петербургского правительства 19 апреля. Прогноз представил глава комитета по промышленной политике Петербурга Кирилл Соловейчик.

Рост цен на продовольственную корзину социально значимых товаров первой необходимости может составить 20%, на товары, не входящие в группу социально значимых — на 24%.

Подорожание связано с ростом цен на коммунальные услуги, логистику и упаковки, а также на удобрения, семяна и энергоресурсы.

Соловейчик отметил, что общие темы продовольственной инфляции с начала года составила 10,3%. Непродовольственные товары выросли в цене на 15,5%, а услуги — на 4,4%.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что в городе достаточно запасов продуктов. Больше всего выросли в цене овощи: лук, капуста, морковь.

Фото: Piter.tv