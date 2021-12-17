В Петербурге за март продукты подорожали на 8,3%

Больше всего выросла цена на овощи.

Петростат опубликовал данные о ценах в петербургских магазинах в марте 2022 года. За месяц индекс потребительских цен составил 107,61%. Минимальный набор продуктов питания подорожал на 8,3%.

Больше всего выросла цена на овощи. Лук вырос в цене на 50,1%, капуста на 39,8%, морковь на 29,5%. Также подорожание коснулось бананов (+31,5%), груш (+21,7%). При этом огурцы подешевели на 17,4%.

Также значительно подорожали сахар и соль – на 44% и 14,2% соответственно. Подорожание коснулось рыбы, макарон, круп, муки, чая и кофе.

Ранее прокуратура проверила цены на сахар и гречку в магазинах Петербурга.

Фото: Piter.tv