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Беглов заявил, что в Петербурге достаточно запасов продуктов
Сегодня, 20:16
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Беглов заявил, что в Петербурге достаточно запасов продуктов

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Он добавил, что "ситуация на потребительском рыке в Петербурге остаётся спокойной".

В понедельник, 18 апреля, губернатор Петербурга заявил, что город обладает достаточными запасам продовольствия. Об этом он сообщил в эфире "Радио России".

Как рассказал Беглов, властям удалось справиться с высоким спросом на сахар, также некоторые продукты питания начали дешеветь. Он добавил, что "ситуация на потребительском рыке в Петербурге остаётся спокойной".

Ранее мы писали, что в Петербургской торгово-промышленной палате заявили, что в городе не будет дефицита продуктов. Ежедневно все необходимые товары поступают в распределительные центры.

Фото: pixabay
 

Теги: запасы, продукты, ситуация на рынке
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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