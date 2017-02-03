Беглов заявил, что в Петербурге достаточно запасов продуктов

Он добавил, что "ситуация на потребительском рыке в Петербурге остаётся спокойной".

В понедельник, 18 апреля, губернатор Петербурга заявил, что город обладает достаточными запасам продовольствия. Об этом он сообщил в эфире "Радио России".

Как рассказал Беглов, властям удалось справиться с высоким спросом на сахар, также некоторые продукты питания начали дешеветь. Он добавил, что "ситуация на потребительском рыке в Петербурге остаётся спокойной".

Ранее мы писали, что в Петербургской торгово-промышленной палате заявили, что в городе не будет дефицита продуктов. Ежедневно все необходимые товары поступают в распределительные центры.

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