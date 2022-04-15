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В Петербургской торгово-промышленной палате заявили, что в городе не будет дефицита продуктов
Сегодня, 16:54
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В Петербургской торгово-промышленной палате заявили, что в городе не будет дефицита продуктов

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Ежедневно все необходимые товары поступают в распределительные центры.

В Петербурге исключили нехватку продуктов питания. Об этом заявила на канале "Санкт-Петербург" председатель комитета по торговле Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Ольга Волкова.

По словам спикера, в России производится достаточно продовольствия, чтобы обеспечить население пищей. Ежедневно продукты поступаю на склады. Затем товары распределяют по магазинам. 

По мнению Волковой, нет повода скупать сахар и гречу, как это делали люди в 2020 году. Кроме того, город принимает меры, чтобы исклюить ажиотажный спрос на товары.

Ранее на Piter.tv: данные клиентов "Яндекс.Еды" попали в открытый доступ.

Фото: Pexels

Теги: кризис, питание, продукты, торгово-промышленная палата
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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