В Петербургской торгово-промышленной палате заявили, что в городе не будет дефицита продуктов

Ежедневно все необходимые товары поступают в распределительные центры.

В Петербурге исключили нехватку продуктов питания. Об этом заявила на канале "Санкт-Петербург" председатель комитета по торговле Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Ольга Волкова.

По словам спикера, в России производится достаточно продовольствия, чтобы обеспечить население пищей. Ежедневно продукты поступаю на склады. Затем товары распределяют по магазинам.

По мнению Волковой, нет повода скупать сахар и гречу, как это делали люди в 2020 году. Кроме того, город принимает меры, чтобы исклюить ажиотажный спрос на товары.

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