Данные клиентов "Яндекс.Еды" попали в открытый доступ

В компании изменили подход к хранению информации.

Личные данные пользователей, которые когда-то делали заказы в сервисе "Яндекс.Еда", нанесли на карту Петербурга. Она распространяется в Telegram-каналах.

Об утечке данных сообщили еще в начала марта, когда "Яндекс" разослал письмо своим клиентам. Теперь неизвестные решили визуализировать данные. На карте указывается имя, телефон, адрес, а также сумма заказа в сервисе.

В сливе информации виноват один из сотрудников или бывших сотрудников сервиса. Вот как ситуацию комментируют в компании:

Яндекс. Еда обратилась в правоохранительные органы и предпринимает действия по предотвращению распространения информации о заказах. В отношении виновного в утечке сотрудника будут приниматься установленные законом меры. По итогам внутренней проверки мы ужесточили подход к хранению информации о заказах, усилили уровень защиты и мониторинг доступов к критичным данным. Сейчас мы обеспечим им уровень защиты, сопоставимый с уровнем защиты банковской информации и данных авторизации. Ручная обработка таких данных будет исключена.

Фото: Piter.tv