В МВД рассказали, какими данными ни с кем нельзя делиться

Отмечается, что такую информацию у человека не запросит ни одна из госструктур.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказали, какими данными ни с кем нельзя делиться. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

К данным, которыми нельзя раскрывать, относятся финансовая информация, персональные документы и коды аутентификации, а также комбинация имени, даты рождения и номера телефона. Из персональных документов никогда нельзя сообщать незнакомцам паспортные данные, ИНН, СНИЛС и фото документов. Отмечается, что такую информацию у человека не запросит ни одна из госструктур.

Ранее в ВТБ рассказали о мошенничестве с покупками авиабилетов.

Фото: pxhere.com