В ВТБ рассказали о мошенничестве с покупками авиабилетов

Отмечается, что злоумышленники создают поддельные сайты авиакомпаний и билетных маркетплейсов.

В пресс-службе ВТБ рассказали о мошенничестве с покупками авиабилетов, с которыми можно столкнуться в период майских праздников.

Отмечается, что злоумышленники создают поддельные сайты авиакомпаний и билетных маркетплейсов, рекламируют их и делают гражданам якобы выгодные предложения. По словам вице-президента ВТБ Дмитрия Ревякина, подобные схемы действуют уже несколько лет, а пострадавшие узнают про обман только в аэропорту.

ВТБ рекомендует проверять ссылки, чтобы не стать жертвой схемы мошенников. кроме того, стоит обращать пристальное внимание на низкие цены на авиабилет или туристическую путевку.

Ранее мы сообщали, что в России пресекли мошенничество с аккаунтами в Telegram.

Фото: Piter.tv