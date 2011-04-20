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В России пресекли мошенничество с аккаунтами в Telegram
Сегодня, 11:19
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В России пресекли мошенничество с аккаунтами в Telegram

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Общая сумма причиненного ущерба превысила 400 млн рублей.

В России пресекли мошенничество с аккаунтами в мессенджере Telegram. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, мошенники совершил около тысячи преступлений, связанных с неправомерным доступом к учетным записям на портале Госуслуг с использованием чужих аккаунтов в Telegram. Они приобретали или арендовали аккаунты, а целевой аудиторией злоумышленников были несовершеннолетние.

По данным следствия, с сентября 2024 по март 2025 года через телеграм-канал были переданы более 11 тысяч аккаунтов. Общая сумма причиненного ущерба превысила 400 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории.

Фото: pxhere.com

Теги: telegram, госуслуги, ирина волк, мвд россии, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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