В России пресекли мошенничество с аккаунтами в Telegram

Общая сумма причиненного ущерба превысила 400 млн рублей.

В России пресекли мошенничество с аккаунтами в мессенджере Telegram. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, мошенники совершил около тысячи преступлений, связанных с неправомерным доступом к учетным записям на портале Госуслуг с использованием чужих аккаунтов в Telegram. Они приобретали или арендовали аккаунты, а целевой аудиторией злоумышленников были несовершеннолетние.

По данным следствия, с сентября 2024 по март 2025 года через телеграм-канал были переданы более 11 тысяч аккаунтов. Общая сумма причиненного ущерба превысила 400 млн рублей.

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Фото: pxhere.com