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В Нижегородской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории

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Подозреваемый заявил, что за полтора года успел сбыть около 100 кг запрещенных веществ.

В Нижегородской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, житель Дзержинска подозревается в покушении на сбыт наркотических средств. Отмечается, что в 2023 году злоумышленник получил от анонимного куратора предложение о незаконном заработке. Через тайники-закладки ему передавали все необходимое для производства наркотических средств. Подозреваемый заявил, что за полтора года успел сбыть около 100 кг запрещенных веществ.

В ходе осмотра помещения сотрудники полиции изъяли полимерный пакет с неизвестным веществом внутри, который был направлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Липецкой области полицейские задержали нетрезвого лихача.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: ирина волк, мвд россии, нижегородская область, подпольная нарколаборатория
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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