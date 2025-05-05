Подозреваемый заявил, что за полтора года успел сбыть около 100 кг запрещенных веществ.

В Нижегородской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, житель Дзержинска подозревается в покушении на сбыт наркотических средств. Отмечается, что в 2023 году злоумышленник получил от анонимного куратора предложение о незаконном заработке. Через тайники-закладки ему передавали все необходимое для производства наркотических средств. Подозреваемый заявил, что за полтора года успел сбыть около 100 кг запрещенных веществ.

В ходе осмотра помещения сотрудники полиции изъяли полимерный пакет с неизвестным веществом внутри, который был направлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Липецкой области полицейские задержали нетрезвого лихача.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА