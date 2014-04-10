Отмечается, что за 40 минут преследования он совершил более 30 нарушений ПДД.

В Липецкой области полицейские задержали нетрезвого лихача. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, водитель проигнорировал требования полицейских об остановке и пытался скрыться от них. В ходе погони нарушитель создавал угрозу жизни и здоровью остальных водителей. Отмечается, что за 40 минут преследования он совершил более 30 нарушений ПДД.

Полицейскими были задействованы дополнительные наряды Госавтоинспекции, чтобы заблокировать автомобиль правонарушителя. За рулем был 32-летний местный житель, у которого имелись признаки опьянения. Лихачу назначено наказание в виде 10 суток ареста.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА