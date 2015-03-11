В Иркутской области задержан создатель компьютерных вирусов

Ирина ВОлк раскрыла причастность 17-летнего хакера к созданию вируса для мошенников.

В Иркутской области российскими правоохранительными органами задержан создатель компьютерных вирусов. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД Ирина Волк. Она пояснила, что пользователям социальных сетей пришла файл-ссылка с подписью: "Посмотри, это ты на видео?". В результате заинтригованный получатель нажимает на надпись, не обращая внимания на то, что в реальности загружает мобильное приложение. Затем в надежде просмотреть видеоролик открывает файл и самостоятельно устанавливает программу-шпиона. Разработчик одного из таких продуктов пойман при силовой поддержке Управления ФСБ России и Центра киберзащиты ПАО Сбербанка. Подозреваемым стал 17-летний житель города Брянск.

Злоумышленник создал мобильное приложение с вредоносным кодом. Оно предоставляло возможность получить удаленный доступ к чужому смартфону, чтобы завладеть личными данными его владельца. пресс-служба МВД РФ

Фигурант продавал вирусы анонимным покупателям, которые затем рассылали потерпевшим зараженный файл под видом видеоролика. При попытке его просмотреть на мобильном устройстве запускалась установка программы, способной считывать и пересылать уведомления, сообщения и фотографии. Затем мошенники пытались получить доступ к интернет-банкингу. Приложение также могло автоматически пересылать вирус всем телефонным контактам в мессенджере. Количество потерпевших и причиненный с помощью вредоносного программного обеспечения ущерб в настоящее время устанавливаются оперативниками. В ходе обыска у подозреваемого изъяты средства связи, компьютерная техника. Ведется уголовное дело по части 2 статьи 273 УК РФ. Преступнику грозит лишение свободы на максимальный срок до пяти лет. В отношении несовершеннолетнего подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Не открывайте файлы, которые приходят от неизвестных. Не забывайте, что даже ваши знакомые могут стать жертвами хакеров и невольно направить вам мобильный вирус. Используйте антивирусные программы. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Житель Владивостока задержан по подозрению в распространении детской порнографии.

Фото и видео: МВД Медиа