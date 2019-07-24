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Житель Владивостока задержан по подозрению в распространении детской порнографии

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Мужчина выкладывал в соцсети интимные ролики с несовершеннолетней.

Житель Владивостока задержан российскими правоохранительными органами по подозрению в распространении детской порнографии. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы МВД из регионального управления.  По предварительным данным от полиции, 57-летний мужчина хранил изображения порнографического характера с участием несовершеннолетней. Злоумышленник распространял их в одной из социальных сетей через несколько аккаунтов. Оперативникам удалось вычислить преступника и задержать его. Проведены обыски по месту жительства злоумышленника.

Изъяты четыре мобильных телефона, системный блок компьютера и USB-накопитель, содержащие доказательства его причастности к преступной деятельности.

пресс-служба МВД РФ по Дальнему Востоку

Собранные материалы расследоввния на текущий момент переданы в следственные органы.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: владивосток, дети, мвд, порнография, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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