Двое в масках стреляли в курьера-доставщика на Гагаринской

Молодых людей доставили в отделение полиции, где в отношении них составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

Вечером 27 апреля в дежурную часть полиции Центрального района поступило экстренное сообщение о происшествии, произошедшем на лестнице жилого здания по адресу: улица Гагаринская, дом 30. Как информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, двое вооруженных мужчин в масках открыли стрельбу по молодому человеку, при этом обошлось без пострадавших.

Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место происшествия: выяснилось, что двое неизвестных произвели несколько выстрелов из аэрозольного пистолета в сторону мужчины-курьера, после чего быстро покинули место преступления.

Спустя некоторое время силами оперативного отдела центрального района в районе Ропшинского шоссе, вблизи дома 25, сотрудниками полиции были задержаны два безработных гражданина: москвич 18 лет и уроженец Якутии 23 лет. Во время обыска у задержанных обнаружили нож и оружие — аэрозольный пистолет.

Молодых людей доставили в отделение полиции, где в отношении них составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), после чего нарушителей отправили в специальное приемное отделение. Сейчас решается вопрос о привлечении подозреваемых к уголовной ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный совершил поджог маркетплейса в центре Петербурга.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти