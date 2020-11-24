"Известия": в России замедлился рост цен на первичное жилье

Эксперты объяснили это тем, что россияне пользуются выгодными ипотечными предложениями.

В России замечено снижение темпа роста цен на жилье в России в первом квартале текущего года. Эксперты заявляют о его замедлении на восемь процентов. Об этом информируют "Известия" со ссылкой исследование "Авито недвижимости" и портала "Пульс продаж новостроек".



По словам экспертов, это объясняется тем, что многие жители страны успели воспользоваться выгодными ипотечными предложениями в прошлом году и приобрести недвижимость. Также замедление роста связано с опасениями предпринимателей насчет прекращения льготной ипотеки.

В городах нашего присутствия застройщики перестали повышать цены, чтобы реализовать максимальный объем квартир до окончания льготной программы, так как прогнозируют последующее резкое снижение спроса. Александр Коваленко, коммерческий директор ГК "РКС Девелопмент"

По данным исследования, спрос на жилье в новых домах по сравнению с первым кварталом 2020 года снизился на шесть процентов, однако уровень предложения вырос на 14 процентов.

Ранее в Петербурге озвучили цену самой дешевой квартиры.

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