Самая дешёвая комната в 2-комнатной квартире Петербурга продаётся за 1,6 млн рублей

В январе 2022 года на рынке комнат Петербурга продаётся 782 объекта, которые располагаются в 2-4-комнатных квартирах.

В среду, 26 января, эксперты профильного агентства недвижимости "Доли.ру" сообщили Piter.tv, что в январе на рынке комнат представлено 782 объекта в 2-4 комнатных квартирах. С февраля прошлого года объем предложений сократился на 27% или на 296 лотов.

Вместе с тем с февраля 2021 года стоимость таких комнат выросла на 38%, достигнув отметки в 2,69 млн рублей за объект. В начале прошлого года этот параметр был на уровне 1,95 млн рублей. Наиболее значительный рост цен в данном сегменте был отмечен в 3-комнатных квартирах.

Самая доступная комната в 4-комнатной квартире сейчас продаётся за 1 млн рублей. За такую сумму предлагают 9 "квадратов" в 4-комнатной квартире в Колпино. Наиболее доступные варианты в 3-комнатной и 2-комнатной квартирах располагаются в Ломоносове и стоят 1,12 млн рубле за 10,7 "квадратов" и 1,64 млн рублей за 21,8 "квадратов" соответственно.

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