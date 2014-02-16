С начала года спрос на элитное жилье в Петербурге вырос в два раза

Кроме того, горожане стали чаще покупать комнаты.

Специалисты агентства "Петербургская недвижимость" выяснили предпочтения петербуржцев при покупке недвижимости. Оказалось, что на фоне подорожания жилья в первом квартале 2021 года жители города стали чаще покупать бюджетные комнаты и элитные квартиры.

Эксперты выяснили, что с начала года в два раза вырос спрос на квартиры в старом фонде, стоимость которых начинается от 20 млн рублей. Также востребованы квартиры на Крестовском острове ценой от 43 до 66 млн рублей.

Кроме того, горожан интересуют двухкомнатные "брежневки". Из-за роста цен однушки в новостройках проиграли студиям. Также вырос спрос на бюджетные комнаты.

В марте средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Петербурге составила 142,7 тысячи рублей. При этом в объектах "новой вторички" – 153,5 тысяч рублей за квадрат.

Ранее мы писали, что с начала года цены на новостройки в Петербурге выросли на 7,4%.

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