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С начала года цены на новостройки в Петербурге выросли на 7,4%
Сегодня, 15:58
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smirenny

С начала года цены на новостройки в Петербурге выросли на 7,4%

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На данный момент один "квадрат" стоит 155,5 тысяч рублей.

Стоимость жилья в Петербурге и его пригородах становится все выше, сообщает консалтинговый центр "Петербургская недвижимость". 

По последним данным, с начала текущего года цены на жилье класса масс-маркет выросли на 7,4%. Таким образом, стоимость одного квадратного метра на конец марта составила 155,5 тысячи рублей. А стоимость в пригородных зонах еще больше – на 8,5%. В среднем один "квадрат" обойдется в 102,6 тысячи рублей.

Эксперты считают, что рост цен связан с "увеличением стадии готовности ряда проектов, а также выводом на рынок новых объектов по среднерыночным ценам".

 Ранее мы писали, что на 68% вырос объём выданной Сбербанком ипотеки в СЗФО в 2020 году.

Фото: Piter.TV

Теги: недвижимость, цены на недвижимость
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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