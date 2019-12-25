На 68% вырос объём выданной Сбербанком ипотеки в СЗФО в 2020 году

Всего за год в регионе выдали 279,4 млрд рублей, это почти 111 тысяч ипотечных кредитов.

В 2020 году Северо-Западный банк Сбербанка выдал почти 111 тысяч ипотечных кредитов на сумму 279,4 млрд рублей. Это на 68% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Наибольший прирост по ипотечному кредитованию в денежном выражении наблюдался в Мурманской области – 75%, Республике Карелия – 73% и Петербурге – 72%. Лидерами по динамике оформленных кредитов стали Псковская область с приростом в 51% к итогам 2019 года и Мурманск с Карелией – с приростом по 50%.

В среднем жители СЗФО брали в ипотеку в 2020 году 2,5 млн рублей. Эта сумма на 17% больше, чем в 2019 году. Самый большой рост зафиксирован в Петербурге, где средняя сумма ипотеки увеличилась на 19% – до 3,2 млн рублей (на полмиллиона больше, чем годом ранее). Самая низкая динамика в Пскове – на 8%, до 1,4 млн рублей.

Немалую долю на Северо-Западе в 2020 году заняла льготная ипотека "Господдержка 2020": 29% или 80,4 млрд рублей в общем объеме ипотечных кредитов и 25% или 27,9 тысяч кредитов от количества выданной ипотеки. Это по 71% от количества и суммы всех выданных кредитов на первичном рынке.

В Петербурге на программу с господдержкой пришлось 31% и 29% соответственно от общих показателей, 70% и 69% от результатов на первичном рынке.

Льготирование ипотеки привело к некоторому изменению в распределении долей между первичным и вторичным жильем. Так, доля первичного рынка в объеме выданной ипотеки в СЗФО выросла, по меньшей мере, на 8%, в Петербурге – на 6%, а в Ленобласти – на все 9%.

2020 был непростым годом для бизнеса и населения. Но в то же время антикризисные меры государства и банка помогли многим клиентам решить свой квартирный вопрос. Это показывают и цифры по выданной ипотеке. Они стали рекордными за последние несколько лет. В этом году льготная ипотека продлена до 1 июля, кроме того все так же можно дополнительно снизить годовую ставку при использовании онлайн-сервисов банка или воспользовавшись программой субсидирования от застройщика. Все это поддерживает устойчивый спрос на ипотеку и дает возможность приобрести жилье здесь и сейчас. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

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