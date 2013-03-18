В Петербурге озвучили цену самой дешевой квартиры

Самую дешевую квартиру можно найти почти за 3 миллиона рублей.

В этом месяце на вторичном рынке недвижимости Петербурга продают около 6,5 тысячи однокомнатных квартир. В среднем площадь жилья варьируется от 30 до 45 квадратных метров, уточнило агенство недвижимости "Дарко".

Большая часть "однушек" представлена в Приморском районе. Цена за квартиру начинается от 4,3 миллионов и заканчивается 15 миллионами рублей. Меньше предложений (внего 53) заметили в Петроградском районе.

Самая дешевая квартира обойдется в 2,8 миллиона рублей, а самая дорогая – почти в 21,9 миллиона за 33 "квадрата". Доступное жилье также можно найти в Красносельском и Колпинском районах города.

Специалисты советуют обратить внимание на Кронштадтский район. Несмотря на небольшой выбор, там есть качественные предложения.

Ранее мы писали, что с начала года спрос на элитное жилье в Петербурге вырос в два раза.

Фото: Piter.TV