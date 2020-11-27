Спрос на говядину в России упал до десятилетнего минимума в 2020 году

Спрос на мясо снижается второй год подряд.

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка сообщил о потреблении россиянами говядины. По данным экспертов, спрос на мясо упал за последние 10 лет на 3,4% - почти до двух миллионов тонн. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По подсчетам специалистов, спрос на говядину снижается второй год подряд.

По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, это произошло из-за того, что потребители стали больше экономить и выбирать более дешевое мясо – свинину или птицу. Немаловажную роль сыграла пандемия коронавируса, из-за которой у граждан возникли неопределенности с будущими доходами.

По заявлению эксперта, заметное количество говядины приходится на отели и рестораны, посещаемость которых заметно снизилась в 2020 году. Также отмечается, что экспорт говядины за рубеж вырос на 103 процента.

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