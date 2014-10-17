ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка"

Силовики рассказали о переводе злоумышленника 2,4 миллиона евро в Сингапур.

Российские силовые структуры пресекли противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка" в Орловской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что подозреваемый обвиняется в превышении должностных полномочий и материальном ущербе банковской организации на общую сумму в 167 миллионов рублей. По версии следствия, мужчина незаконно перевел 2,4 миллиона евро за границу по фиктивному контракту. В надзорном ведомстве уточнили, что задержанный, будучи осведомленным о наличии корпоративного спора у клиента банка ООО "Мценский мясоперерабатывающий комбинат", не обладая соответствующими полномочиями, дал своим подчиненным указание о переводе денежных средств по внешнеторговому контракту в адрес компании, зарегистрированной в Республике Сингапур. Сейчас по решению Арбитражного суда такая операция по выводу денег за пределы юрисдикции России признана неправомерной.

Следственным подразделением УФСБ России по Орловской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК России. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. ЦОС ФСБ РФ

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России