Сборная России по футболу обыграла Словению за счет дубля Дзюбы

Капитан российской команды забил два гола словенцам на 26-й и 35-й минуте матча

Сборная России по футболу выиграла у команды Словении в матче отборочного турнира ЧМ-2022 года со счетом 2:1

Матч состоялся, все голы были забиты в первом тайме.

Капитан российской команды Артем Дзюба забил два гола словенцам на 26-й и 35-й минуте матча. Игрок сборной Словении Йосип Иличич принес единственное очко своей команде на 36-й минуте.

По итогам двух матчей команда сборной России набрала шесть очков и возглавила таблицу группы Н. Напомним, первую победу российские игроки одержали против команды Мальты со счётом 3:1.

Ранее российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ.

Видео: Instagram/artem.dzyuba