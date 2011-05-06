Сборная России обыграла Мальту в матче отбора ЧМ-2022

Теперь России предстоит сыграть против сборной Словении.

Сборная России по футболу на выезде обыграла сборную команду Мальты со счетом 3:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре в следующем году.

В первом тайме мячи забили Артем Дзюба и Марио Фернандес. Во втором тайме на 89-й минуте Александр Соболев забил третий гол в ворота команды Мальты.

Россия пропустила единственный мяч на 56-й минуте от игрока соперников Джозефа Мбонга.

Сборная России одержала победу со счётом 3:1 и вышла на первое место группы "Н". Теперь у команды три очка. Такой же результат и у сборной Словении – следующего противника России.

Следующий матч футболисты сборной России по футболу проведут 27 марта в Сочи против сборной Словении.

Напомним, что Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной России

Фото: Pixbay.com