Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной России

Игрок забил за национальную команду 27 мячей.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оказался вторым в списке лучших бомбардиров сборной России. Накануне он забил мяч команде Мальты. Этот гол стал для Дзюбы 27-м по счету за национальную сборную.

Стоит отметить, что ранее на втором месте был Владимир Бесчастных. Лидером рейтинга является экс-игрок "Зенита" Александр Кержаков, на счету которого 30 голов.

В матче против Мальты Дзюба впервые играл за сборную России после длительного перерыва. Игрока отстранили из-за секс-скандала, связанного с интимным видео. В последний раз Дзюба забивал за сборную России полгода назад, в сентябре.

Ранее в Петербурге представили комикс, посвященный Артему Дзюбе.

Фото: fc-zenit.ru