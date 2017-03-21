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Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной России
Сегодня, 10:46
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Alena_Zinovieva

Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной России

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Игрок забил за национальную команду 27 мячей.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оказался вторым в списке лучших бомбардиров сборной России. Накануне он забил мяч команде Мальты. Этот гол стал для Дзюбы 27-м по счету за национальную сборную.

Стоит отметить, что ранее на втором месте был Владимир Бесчастных. Лидером рейтинга является экс-игрок "Зенита" Александр Кержаков, на счету которого 30 голов.

В матче против Мальты Дзюба впервые играл за сборную России после длительного перерыва. Игрока отстранили из-за секс-скандала, связанного с интимным видео. В последний раз Дзюба забивал за сборную России полгода назад, в сентябре.

Ранее в Петербурге представили комикс, посвященный Артему Дзюбе.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: артем дзюба, сборная россии
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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