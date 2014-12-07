Российские конструкторы разработали первую в мире "систему воздушного минирования"

Его продолжительность составляет несколько десятков часов.

Главный конструктор группы компаний ZALA Aero Александр Захаров заявил об уникальной отечественной разработке для противодействия беспилотникам противника. Об этом сообщает телеканал "Россия-1"

По словам Захарова, разработка представляет собой систему "воздушного минирования", предназначенную для борьбы с БПЛА противника. При работе используются беспилотные средства "Ланцет". Продолжительность "минирования" может составлять несколько десятков часов.

Сам боеприпас, как утверждает конструктор, может нанести поражение вражеским беспилотникам на скорости меньше 300 км/ч. В настоящее время испытания проводят на воздушных шарах. Также сообщается, что "Ланцет" уже ранее использовался против боевиков в Сирии, где показал свою эффективность.

Ранее в Минобороны рассказали о модернизации систем радиоэлектронной борьбы.

Фото: zala-aero.com