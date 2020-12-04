Российские кондитеры предупредили о повышении цен на сладости

Конфеты и вафли в российских магазинах станут дороже.

Кондитеры России предупредили о повышении цен на конфеты и вафли. Об этом сообщает РБК со ссылкой на производителей. За прошедший год кондитерские изделия подорожали в магазинах в среднем на 2,5-8,5 процента.

По словам источников, повысить стоимость продукции вынуждает рост цены на сырье. За последние полгода она повысилась от 25 до 120 процентов. Эксперты отмечают, что подорожанию подвержены такие ингредиенты как мука, масло, яйца, джемы и сахар. Сообщается, что из-за этого себестоимость продукции увеличилась на десять процентов.

Также отмечено, что на рост цен также повлияли закупки Китая, которые из-за своих больших объемов повлияли на мировой дефицит по некоторым видам сырья.

Ранее мы сообщали, что цены на продукты питания в Петербурге за год выросли на 8%.

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