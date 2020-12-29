Россия передала Украине 909 тел погибших военных

В свою очередь Москва получила 43 тела.

Между Россией и Украиной произошел обмен погибшими военными. По данным председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова и киевского координационного штаба по обращению с военнопленными, украинской стороне передали 909 умерших военнослужащих, российской – 43.

По информации украинского ведомства, тела бойцов ВСУ передали с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского и Запорожского направлений, а также из моргов, расположенных на территории РФ.

Ранее мы сообщали, что Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и "черноморскую инициативу".

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