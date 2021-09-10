Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и "черноморскую инициативу"

Турецкий лидер отметил, что Анкара готова оказать содействие в этом вопросе.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств обсудили ситуацию на Украине, переговоры в Эр-Рияде и вопросы двусторонних отношений. Также стороны затронули вопрос договоренности о моратории на удары по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток. Путин и Эрдоган также обменялись мнениями относительно возобновления Черноморской инициативы. Турецкий лидер отметил, что Анкара готова оказать содействие в этом вопросе.

Ранее Путин посоветовал морякам не обращать внимания на переговоры РФ и США.

Фото: kremlin.ru