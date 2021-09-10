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Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и "черноморскую инициативу"
Сегодня, 14:06
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d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и "черноморскую инициативу"

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Турецкий лидер отметил, что Анкара готова оказать содействие в этом вопросе.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств обсудили ситуацию на Украине, переговоры в Эр-Рияде и вопросы двусторонних отношений. Также стороны затронули вопрос договоренности о моратории на удары по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток. Путин и  Эрдоган также обменялись мнениями относительно возобновления Черноморской инициативы. Турецкий лидер отметил, что Анкара готова оказать содействие в этом вопросе.

Ранее Путин посоветовал морякам не обращать внимания на переговоры РФ и США.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, президент турции, реджеп тайип эрдоган, украина, черное море
Категории: Лента новостей, Новости России,

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