Путин посоветовал морякам не обращать внимания на переговоры РФ и США

Глава государства подчеркнул, что все люди внимательно следят за этим.

Президент РФ Владимир Путин посоветовал морякам не обращать внимания на переговоры России и США. Об этом он заявил в рамках рабочей поездки в Мурманск.

В ходе общения с главой государства один из моряков спросил его о ходе переговоров между Москвой и Вашингтоном. Путин призвал моряков не обращать на это внимание и "просто нести службу".

Исполняйте свой долг. Но в целом, это – шутка, я понимаю, что все в мире и в нашей стране, все люди внимательно за этим смотрят.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что Росгвардия добивается значимых результатов.

Видео: kremlin.ru