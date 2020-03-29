Путин посоветовал морякам не обращать внимания на переговоры РФ и США

Президент РФ Владимир Путин посоветовал морякам не обращать внимания на переговоры России и США. Об этом он заявил в рамках рабочей поездки в Мурманск.
В ходе общения с главой государства один из моряков спросил его о ходе переговоров между Москвой и Вашингтоном. Путин призвал моряков не обращать на это внимание и "просто нести службу".
Исполняйте свой долг. Но в целом, это – шутка, я понимаю, что все в мире и в нашей стране, все люди внимательно за этим смотрят.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин заявил, что Росгвардия добивается значимых результатов.
Видео: kremlin.ru
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