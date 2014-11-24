Путин: Росгвардия добивается значимых результатов

По словам главы государства, подразделения Росгвардии "четко и грамотно выполняют свои обязанности".

Росгвардия добивается значимых результатов в оперативно-служебной деятельности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю дня войск в Национальной гвардии России.

По словам главы государства, подразделения Росгвардии "четко и грамотно выполняют свои обязанности". Он подчеркнул, что росгвардейцы отвечают за охрану важнейших государственных и промышленных объектов. Также президент добавил, что Росгвардия вносит весомый вклад в решение сложных и ответственных задач по защите правопорядка и безопасности граждан.

Ранее экс-президент Франции назвал способ договориться с Путиным.

Видео: kremlin.ru