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Экс-президент Франции назвал способ договориться с Путиным
Сегодня, 8:00
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Экс-президент Франции назвал способ договориться с Путиным

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По его словам, для достижения результата необходимо иметь какие-либо рычаги воздействия.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд назвал способ договориться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он  рассказал в интервью Die Zeit.

По словам экс-лидера Франции, для достижения результата необходимо иметь какие-либо рычаги воздействия. Олланд отметил, что Путин "много говорит", однако в какой-то момент нужно его "перебить", чтобы показать свое несогласие с ним. Он также подчеркнул, что все хотят завершения нынешнего конфликта, но нужно предоставить Украине гарантии безопасности.

Ранее Путин назвал литературу, кинематограф и музыку союзниками России.

Фото: YouTube / Public Senat

Теги: владимир путин, президент россии, франсуа олланд, франция, экс-президент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 8:57

Зачем рычаги , власть и так пошла на попятную . Все названные в 2022 году цели не реализованы . Единственно чего добились , это не вступления в НАТО , и то всё временно . Зря положены сотни тысяч людей .

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