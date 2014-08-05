Экс-президент Франции назвал способ договориться с Путиным

По его словам, для достижения результата необходимо иметь какие-либо рычаги воздействия.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд назвал способ договориться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью Die Zeit.

По словам экс-лидера Франции, для достижения результата необходимо иметь какие-либо рычаги воздействия. Олланд отметил, что Путин "много говорит", однако в какой-то момент нужно его "перебить", чтобы показать свое несогласие с ним. Он также подчеркнул, что все хотят завершения нынешнего конфликта, но нужно предоставить Украине гарантии безопасности.

Ранее Путин назвал литературу, кинематограф и музыку союзниками России.

Фото: YouTube / Public Senat