Экс-президент Франции назвал способ договориться с Путиным

Бывший президент Франции Франсуа Олланд назвал способ договориться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью Die Zeit.
По словам экс-лидера Франции, для достижения результата необходимо иметь какие-либо рычаги воздействия. Олланд отметил, что Путин "много говорит", однако в какой-то момент нужно его "перебить", чтобы показать свое несогласие с ним. Он также подчеркнул, что все хотят завершения нынешнего конфликта, но нужно предоставить Украине гарантии безопасности.
Ранее Путин назвал литературу, кинематограф и музыку союзниками России.
Фото: YouTube / Public Senat
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Зачем рычаги , власть и так пошла на попятную . Все названные в 2022 году цели не реализованы . Единственно чего добились , это не вступления в НАТО , и то всё временно . Зря положены сотни тысяч людей .