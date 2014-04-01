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В России снова выявлен прирост заразившихся коронавирусом
Сегодня, 13:00
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phil_k

В России снова выявлен прирост заразившихся коронавирусом

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За сутки оперштаб по борьбе с коронавирусов выявил 9169 новых случаев заражения.

В России за последние сутки выявлено 9169 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Отмечается, что за прошедшие трое суток было зафиксировано менее девяти тысяч случаев.

В штабе сообщили, что большинство заболевших выявлено в столице страны. За прошедшие сутки в Москве насчитавалось новых 2 151 заболевших коронавирусом. Этот уровень не поднимался выше отметки в две тысячи человек с начала марта.

По данным штаба, за сутки умерли 383 заразившихся. 

На сегодня в России зарегистрировано более 4,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Около 98 тысяч человек умерли впоследствии заражения COVID-19.

Ранее в США случайно испортили 15 миллионов доз препарата от коронавируса.

Фото: pixabay.com
 

Теги: covid-19, коронавирус в россии, оперштаб по борьбе в коронавирусом, пандемия коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости России,

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