В России снова выявлен прирост заразившихся коронавирусом

За сутки оперштаб по борьбе с коронавирусов выявил 9169 новых случаев заражения.

В России за последние сутки выявлено 9169 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Отмечается, что за прошедшие трое суток было зафиксировано менее девяти тысяч случаев.

В штабе сообщили, что большинство заболевших выявлено в столице страны. За прошедшие сутки в Москве насчитавалось новых 2 151 заболевших коронавирусом. Этот уровень не поднимался выше отметки в две тысячи человек с начала марта.

По данным штаба, за сутки умерли 383 заразившихся.

На сегодня в России зарегистрировано более 4,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Около 98 тысяч человек умерли впоследствии заражения COVID-19.

Ранее в США случайно испортили 15 миллионов доз препарата от коронавируса.

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