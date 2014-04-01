Роспотребнадзор спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в стране

Эксперты заявляют, что летом заболеваемость COVID-19 пойдет на спад.

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что пандемия коронавируса в РФ закончится к августу. Об этом сообщает "РИА Новости". По словам эксперта, к этому времени у большинства россиян сформируется иммунитет к COVID-19.

Малеев уточнил, что из-за сезонных свойств коронавируса заболеваемость им гражданами страны летом пойдет на спад. Однако осенью следует ожидать новый всплеск, так как люди вернутся с отдыха и будут чаще контактировать друг с другом.

Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны. Виктор Малеев для "РИА Новости"

По заявлению Министерства здравоохранения России, на протяжении последних недель ситуация с коронавирусом в стране улучшается. Для профилактики третьей возможной волны ведомство призвало соблюдать противоэпидемические меры и проходить вакцинацию от COVID-19.

На сегодня в РФ зарегистрировано больше 4,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Около 98 тысяч человек умерли.

Ранее власти Берлина обязали жителей сдавать тест на COVID-19 для посещения музеев.

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