Власти Берлина обязали жителей сдавать тест на COVID-19 для посещения музеев

Владельцам торговых центров порекомендовали организовать тестирование посетителей на коронавирус.

С 31 марта в рамках борьбы с COVID-19 в Берлине ужесточили ограничительные меры. Жителям города запретили посещать магазины, парикмахерские и музеи без отрицательного теста на коронавирус. Об этом сообщила газета "Известия".

Власти города порекомендовали владельцам крупных ТЦ организовать возможность тестирования для всех желающих посетителей. Также сегодня в немецких аптеках и хозяйственных магазинах имеются в наличии тесты для самостоятельного определения заражения COVID-19.

Напомним, ранее в Германии ужесточили правила для прибывающих в страну иностранцев. В помещении и городском транспорте люди обязаны носить медицинские маски.

Ранее власти Германии запретили собираться в общественных местах больше двух человек. Правила не распространяется на членов семьи.

Ранее Мурашко рассказал, когда начнут испытания вакцины от COVID-19 для детей.

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